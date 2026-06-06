Rinden Primer Informe en el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades BUAP

Desde Puebla
El director del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades (ICSyH) “Alfonso Vélez Pliego” de la BUAP, Giuseppe Lo Brutto, rindió su Primer Informe de Labores del segundo periodo, correspondiente a la gestión 2025-2029, en el que destacó que, a 35 años de la formación de este centro, el trabajo se distingue por el perfil de los investigadores, su producción científica y por la defensa que realizan del patrimonio universitario.
En el acto, la Abogada General, Miriam Olga Ponce de la BUAP, a nombre de la Rectora Lilia Cedillo Ramírez, reconoció el papel central que juega el ICSyH como precursor de las humanidades e hizo un llamado al trabajo colaborativo para lograr una extensión e impacto de esta labor dentro de la universidad. Actualmente, el ICSyH atiende a 201 alumnos, de los cuales 26 son extranjeros, 126 de doctorado y el resto de maestría.
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