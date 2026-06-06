Que se les peló del baño, excusa de los ex custodios acusados de permitir la huida de secuestrador

• Se cumplieron órdenes de aprehensión contra dos custodios involucrados en la evasión de una persona privada de la libertad.
• La institución coadyuva con la FGE para ubicar y recapturar a Luis Ángel N.
Desde Puebla
PUEBLA, Pue.- El Gobierno del Estado de Puebla, a través de la Secretaría de Seguridad Pública, reafirma el compromiso con la legalidad, la integridad institucional y la rendición de cuentas, mediante una política de cero tolerancia ante cualquier conducta que vulnere los principios que rigen la función policial.
En este sentido, la institución informa que derivado de las diligencias encabezadas por la Fiscalía General del Estado (FGE), fueron ejecutadas órdenes de aprehensión en contra de dos policías custodios presuntamente vinculados con la evasión de una persona privada de la libertad, registrada recientemente.
Desde el momento en que ocurrieron los hechos, la institución ha mantenido coordinación con la autoridad ministerial y ha proporcionado la información requerida para el esclarecimiento del caso y lograr la recaptura de Luis Ángel N.
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