Armenta entrega apoyo al campo y a grupos vulnerables en San José Chiapa

María Huerta

Durante su gira de trabajo por el municipio de San José Chiapa, el gobernador Alejandro Armenta hizo la entrega de apoyos al campo y grupos vulnerables.

Reafirmó que trabaja para todos en sincronía con la presidenta Claudia Sheinbaum, quien en su última visita a este municipio atendió a un grupo reducido de inconformes por la instalación de una recicladora.

Ante la presencia de un millar de habitantes de San José Chiapa, el mandatario invitó a todos a sumarse al desarrollo y progreso de Chiapa, para el bienestar de las familias con una atencion cercana y permanente en temas como la dotación de agua y vivienda.

“Este municipio me ayudó mucho, yo conozco todas las comunidades, yo voy a trabajar con ustedes, trabajar juntos de la mano por las mujeres, por el campo, por la educación, por el progreso de San José Chiapa”, resaltó.