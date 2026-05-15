Entregan apoyo a afectados por incendios en Tetela de Ocampo

Erika Méndez

La coordinación estatal de Protección Civil Puebla entregó apoyo a familias afectadas por incendios ocurridos en Tetela.

Los apoyos fueron otorgados a habitantes de las localidades de Taquezpan y Tonalapa, como parte de la atención y recuperación.

Se trata de láminas galvanizadas, colchonetas, cobijas, kits de aseo personal, artículos de limpieza y material.

Sumado a ello, hicieron recorridos de inspección, para evaluar los daños y determinar necesidades prioritarias de las viviendas afectadas.