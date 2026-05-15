¿Qué edad tiene realmente mi cuerpo?

Universitat Oberta de Catalunya

Un estudio liderado por el investigador de la UOC Salvador Macip quiere identificar marcadores que ayuden a distinguir el envejecimiento saludable de lo no saludable

La combinación de datos moleculares y parámetros clínicos podría ayudar a predecir mejor las enfermedades relacionadas con la edad

La esperanza de vida en América Latina ha mostrado una recuperación notable tras el impacto de la pandemia de COVID-19, aunque persisten brechas significativas entre los países de la región. Según los datos más recientes de la CEPAL y su informe Panorama del envejecimiento en América Latina y el Caribe: desafíos y oportunidades y la División de Población de las Naciones Unidas (2024-2026), el promedio regional se sitúa actualmente alrededor de los 76 a 79 años. Para 2026, las proyecciones indican que la esperanza de vida al nacer en América Latina y el Caribe alcanzará un promedio de 80.42 años, continuando con la tendencia al alza. Por su parte, la esperanza de vida en España ha llegado a 86 años en las mujeres y 81 años en los hombres, y se ha consolidado como una de las más elevadas de la Unión Europea, según publicó el año pasado el Instituto Nacional de Estadística (INE). Aunque es un dato aparentemente positivo, se ha observado una brecha creciente entre la esperanza de vida y la esperanza de vida saludable, es decir, las personas viven más años —diez más que en 1975—, pero proporcionalmente no lo hacen con una mejor salud. Es habitual ver personas de edad avanzada con un alto grado de dependencia y mala calidad de vida.

Hace décadas que la ciencia trabaja para cuantificar el envejecimiento biológico, que está más relacionado con las enfermedades causadas por la edad y el estado de salud general de la persona que con la edad cronológica (el tiempo que ha pasado desde que nacimos). Los primeros intentos de medir el envejecimiento biológico se basaban en indicadores como la salud física y cognitiva, la incidencia de enfermedades, el riesgo de mortalidad y variables sociodemográficas (por ejemplo, el nivel socioeconómico y educativo). Con el avance de la investigación científica y tecnológica, actualmente disponemos de marcadores más específicos que ayudan a calcular la edad biológica de una persona con más precisión.

Salvador Macip, catedrático y director de los Estudios de Ciencias de la Salud de la Universitat Oberta de Catalunya, trabaja en un estudio para encontrar herramientas que permitan detectar un envejecimiento no saludable, con el objetivo de impulsar intervenciones destinadas a retardar o modificar este proceso. “Tendemos a valorar el envejecimiento a partir de signos externos, como la apariencia, o de factores subjetivos relacionados con la calidad de vida. Hay señales que pueden hacer parecer que una persona está envejecida, pero que son engañosas, como tener canas o arrugas de manera prematura, una menopausia precoz y la presbicia. Estos factores externos no necesariamente tienenuna correlación exacta con el envejecimiento biológico, dado que no todos los órganos de nuestro cuerpo envejecen a la misma velocidad”, explica Macip.

Conocer la edad biológica, una herramienta para prevenir dolencias

Lo que es cierto es que envejecemos de manera heterogénea: dos personas nacidas el mismo día pueden tener una edad biológica muy diferente. Puede ser que una disfrute de una salud excelente y que la otra sufra varias enfermedades relacionadas con la edad. Para el director de los Estudios de Ciencias de la Salud, experto en bases moleculares y celulares del cáncer y enfermedades relacionadas con el envejecimiento, “poder diferenciar el envejecimiento saludable de un envejecimiento acelerado o más pronunciado sería útil para predecir posibles dolencias y complicaciones y, así, poder tratarlas cuanto antes mejor o, incluso, prevenirlas”.

Una de las claves sería poder medir con precisión el grado de envejecimiento de cada órgano, de forma que se pudiera establecer el grado exacto de envejecimiento de la persona. “Hoy en día se habla de edad biológica de una manera poco rigurosa. Se intenta condensar un tema muy complejo en una sola cifra que no representa de ninguna forma aquello que realmente está pasando dentro del cuerpo”, explica el investigador.

Aunque todavía no es posible medir de manera precisa el grado de envejecimiento, sí que hay un gran número de marcadores que nos pueden dar pistas, como la longitud de los telómeros o los llamados relojes epigenéticos, uno de los métodos más utilizados actualmente para establecer la edad biológica. Esta herramienta calcula las modificaciones químicas que nuestro ADN acumula con la edad y que permiten estimar, en cierto modo, el grado de envejecimiento.

Otros parámetros que también se usan son relojes basados en ómicas, construidos a partir de datos moleculares como la genómica, la transcriptómica, la proteómica, la metabolómica y la metagenómica. “Estos relojes serán útiles si los gestionamos de manera combinada, pero no individualmente, como se suele hacer ahora. Son potentes a la hora de establecer relaciones entre la edad de una población y su riesgo de enfermar, pero no nos permiten medir de manera exacta el riesgo de una persona de sufrir enfermedades relacionadas con la edad”, explica Macip.

En un futuro, la herramienta que puede ser más fiable es una combinación del análisis de varias ómicas con la de parámetros clínicos. “Cuanto más ángulos podamos medir, más exacta será la respuesta”, afirma. En la investigación que lleva a cabo con su equipo, Macip busca marcadores biológicos que, con un análisis de sangre, permitan calcular con una cierta exactitud la edad de cada órgano para predecir qué complicaciones relacionadas con la vejez tienen más posibilidades de aparecer.

Los riesgos éticos de definir el grado de envejecimiento

En una sociedad edadista como la nuestra, etiquetar a una persona como vieja no está exento de riesgos. El estudio de Macip también pretende alertar de “la ligereza con la que usamos el término edad biológica. En realidad, es un concepto muy complejo que no podemos reducir a una simple medida, como se suele hacer tanto desde la ciencia como desde el mundo asistencial”.

“El riesgo es interpretar una estadística como una certeza: la edad biológica estimará tu riesgo de enfermar con la edad, pero no te podrá decir con seguridad si tendrás o no una determinada enfermedad. Estos datos se podrían usar para discriminar a las personas; por ejemplo, negándoles un seguro de salud privada”, concluye.