Lilia Cedillo encabezó graduación de la Facultad de Medicina BUAP

María Huerta

La rectora Lilia Cedillo Ramírez, en el auditorio del Complejo Cultural Universitario de la BUAP, fungió como madrina de generación durante la ceremonia de graduación de 368 estudiantes de la Licenciatura en Medicina, a quienes deseó un futuro lleno de éxito en su vida como médicos.

Mientras, Celso Enrique Cortés Romero, director de la Facultad de Medicina, felicitó a la generación 2021-2026 por haber concluido sus estudios y le externó que la medicina es una labor exigente que requiere actualización constante.

Al evento asistieron Yolanda Martina Martínez Barragan, Secretaria Académica; Martin Pineda Hernán, Secretario Administrativo y Yaneth Martínez Tovilla, Secretaria de Investigación y Estudios de Posgrado.

Como padrinos de generación los académicos Milei Marcela Chong Mora y Salvador Macías Diaz.

GRANDES MEDICOS Y MEJORES SERES HUMANOS: LILIA CEDILLO

En su mensaje, la rectora Lilia Cedillo Ramírez destacó la importancia de ser exitosos, pero buenos seres humanos:

“Que de aquí salgan muchos médico exitosos, pero sobretodo buenos seres humanos, que vivan contentos y en paz con esa labor tan importante que van a desempeñar en la sociedad, porque sé que tienen todos los elementos para desempeñar esta labor tan noble, tan excelente.

‘Esta profesión, además de proporcionarles salud a las personas, va a ser también el ayudarles de manera, en esta profesión nunca debemos dejar de lado el aspecto humano.

“Y yo quiero decirles que nosotros, como institución, estamos siempre muy orgullosos de nuestros egresados.

“Estamos orgullosos de que ustedes nos hayan confiado su educación, de que sus padres también nos hayan dado esa confianza.

“Empiezan un camino distinto, que seguramente les va a dar la oportunidad de desenvolverse como profesionalistas, pero también como personas.

“Queda un camino todavía largo por recorrer, pero les va a dar muchas, muchas satisfacciones”, concluyó.