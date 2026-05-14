Otro convenio con el gobierno del estado para cobrar el servicio  de limpia: Héctor González

María Tenahua

El tesorero municipal de Puebla, Héctor González Cobián, informó que tendrán que realizar un convenio adicional con el gobierno del estado, para que también recauden lo de la recolección de basura.

Héctor González indicó que afinan los últimos detalles con la secretaría de Administración y Finanzas, para un nuevo instrumento jurídico con todos los detalles que no se integraron en el anterior convenio, porque solo estipula el cobro del predial.

“Nos encontramos preparando un elemento jurídico, para que se pueda anexar y, con ello, realizar pagos de manera conjunta entrando en vigor en el mes de junio”, acotó.

Asimismo, indicó que cargan una cartera vencida por el predial y limpia de dos mil millones de pesos.