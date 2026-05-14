Ayuntamiento de Amozoc resuelve el problema de la recolección de basura

Desde Puebla
Derivado del estrecho trabajo institucional y la cercanía entre el Gobierno del Estado, encabezado por el gobernador Alejandro Armenta, y el Gobierno Municipal de Amozoc, presidido por Severiano de la Rosa Romero, se dio una respuesta inmediata para garantizar la recolección y disposición final de residuos sólidos ante el cierre parcial temporal del relleno sanitario de Chiltepeque.
Con trabajo conjunto y compromiso con la ciudadanía, se continúan implementando acciones para mantener un servicio eficiente y brindar bienestar a las familias de Amozoc.
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