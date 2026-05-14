Lilia Cedillo coloca en CU2 BUAP primera piedra del nodo de transferencia y edificio de docentes

María Huerta

La rectora de la Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), Lilia Cedillo Ramírez, encabezó colocación de la primera piedra de lo que será el nodo de transferencia y edificio para docentes.

Un espacio digno, de 2,260 metros cuadrados de construcción, que permitirá a los profesores un área de descenso y ascenso vehicular, además de un edificio para esperar de forma cómoda y segura el acceso a sus clases.

Como parte del desarrollo y crecimiento que registra Ciudad Universitaria 2 (CU2).

La rectora celebró que la comunidad de esta sede refleje su sentido de identidad a través del cuidado y el valor que dan a los nuevos espacios.

Al recordar los inicios de CU2 y su crecimiento, señaló:

“Este nodo y el edificio es para nuestros queridos profesores, a quienes felicito por su día, pero sobretodo por su trabajo y vocación, porque son ustedes, junto con los estudiantes, lo más importante de esta universidad”.

Por su parte, el titular de Infraestructura Educativa de la BUAP, Gustavo Garrido Cocoletzi, explicó que la obra tendrá un nodo de transferencia para el sistema de transporte de conexión con CU.

Mientras, el nuevo edificio será de tres niveles y albergará hasta 111 profesores simultáneamente, además de contar con cubículos individuales, grupales, sala de usos múltiples, baños, área de guardado, patio central, elevador, escaleras, cuartos técnicos, zonas de coffee break y un eficiente sistema bioclimático.