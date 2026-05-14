Congreso de Puebla instala dispensadores gratuitos de toallas femeninas

Es el segundo del país en implementar la medida

Jorge Barrientos

La diputada Celia Bonaga Ruiz anunció instalación de dispensadores gratuitos de toallas femeninas en el Congreso de Puebla, convirtiéndose en la segunda sede legislativa del país en poner en marcha esta medida, después del Congreso de Guerrero.

Acompañada por la diputada Leonela Jazmín Martínez Ayala, la legisladora destacó que esta acción busca contribuir a eliminar los tabúes y obstáculos que todavía existen en torno a la menstruación, además de garantizar el acceso digno y gratuito a productos de higiene menstrual dentro del recinto legislativo.

Durante el anuncio, Bonaga Ruiz explicó que los dispensadores fueron colocados en los baños del Congreso local y estarán disponibles para trabajadoras, visitantes y personal que diariamente acude al inmueble. Señaló que el objetivo es normalizar la menstruación como un proceso biológico natural y permitir que este tema pueda vivirse “de una manera digna y sin estigmas”.

La diputada recordó que desde el año pasado impulsaron acciones para que la Secretaría de Educación Pública destinara recursos a la compra de productos de higiene menstrual, mismos que actualmente se distribuyen de manera gratuita en secundarias, bachilleratos y otros espacios comunitarios.

“Creemos que no basta con que el recurso exista en papel; el acceso a la gestión menstrual debe ser inmediato, práctico y libre de estigmas”, expresó.

Asimismo, destacó que distintas instituciones públicas del país ya han implementado medidas similares. Entre ellas mencionó a la Universidad de Sonora, que en 2024 instaló dispensadores gratuitos, así como a la Cámara de Diputados federal, que hizo lo propio en 2023. También recordó que el Congreso de Guerrero colocó estos equipos el año pasado.

Bonaga Ruiz señaló que el proyecto representa un esfuerzo económico por parte del Congreso del Estado para instalar dispensadores en todos los baños del recinto legislativo, con la finalidad de “dignificar la gestión menstrual” y visibilizar esta realidad desde las instituciones públicas.

La legisladora subrayó que, de acuerdo con estimaciones, una mujer puede gastar aproximadamente 50 mil pesos a lo largo de su vida en productos de higiene menstrual, situación que afecta principalmente a estudiantes y mujeres de bajos recursos.

Indicó que muchas jóvenes dejan de asistir a clases durante su periodo menstrual o recurren al uso de materiales improvisados, como telas o calcetines, debido a la falta de recursos económicos, situación que impacta directamente en su desempeño escolar y bienestar.

Finalmente, informó que continúan en análisis otras iniciativas relacionadas con la salud menstrual, entre ellas la propuesta de licencia menstrual y la instalación de dispensadores gratuitos en hospitales y ayuntamientos del estado.

Precisó que estos proyectos aún se encuentran en etapa de estudio dentro de las comisiones legislativas del Congreso de Puebla.