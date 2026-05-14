Sheinbaum destaca prototipo de vehículo eléctrico con la participación de Celina Peña 

María Huerta

La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum presentó en Palacio Nacional el prototipo de Olinia, el primer minivehículo eléctrico diseñado y desarrollado 100% con talento mexicano.

En este sentido, resaltó Celina Peña Guzmán, poblana que se desempeñó como secretaria de Ciencia, Tecnología e Innovación del gobierno de Puebla y que hoy funge como subsecretaria federal de Desarrollo Tecnológico, Vinculación e Innovación de la SECIHTI a nivel federal.

Cabe destacar que el proyecto busca dar a México una marca automotriz propia, accesible y sustentable para las ciudades y pueblos del país, con un costo operativo menor al de una motocicleta y la capacidad de cargarse en un enchufe doméstico.

Asimismo, Sheinbaum Pardo destacó que Olinia forma parte de la estrategia nacional para recuperar la soberanía tecnológica y que su producción a gran escala iniciará en 2027.

La participación de Peña Guzmán no fue simbólica, toda vez que ha sido una de las figuras clave en la articulación del proyecto desde Puebla, coordinando a instituciones como el Tecnológico Nacional de México y el IPN para llevar el diseño y la vinculación académica a la realidad industrial.

CELINA PEÑA, TRASCENDENTE

El papel de Celina Peña como poblana en Olinia refuerza el lugar de Puebla como el epicentro del proyecto.

Fue confirmado que el vehículo será diseñado, ensamblado y fabricado completamente en el estado.

Con su gestión, Puebla participa en más de 15 proyectos tecnológicos de la Federación, consolidándose como referente científico y tecnológico del país.

Para Sheinbaum, el hecho de que una poblana esté al frente de la vinculación tecnológica federal demuestra que el desarrollo de Olinia tiene sello local y visión nacional.