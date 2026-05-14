Arrestan a presunto líder de banda que robó 3.6 millones al DIF Oaxaca

EL VALLE

Oaxaca, Méx. – La Fiscalía General del Estado de Oaxaca confirmó la detención de un presunto líder de una banda criminal que operaba desde el interior de una sucursal de Banamex y que estaría implicado en el asalto millonario a la nómina del DIF Oaxaca, hecho ocurrido a finales de abril de este año.

De acuerdo con las investigaciones ministeriales, el detenido, quien presuntamente era empleado del banco, encabezaba una célula delictiva dedicada al robo de cuentahabientes en varios estados del país, con operaciones identificadas en Oaxaca, Puebla, Veracruz y Estado de México.

El caso que detonó la investigación ocurrió cuando un trabajador del DIF Oaxaca retiró aproximadamente 3.6 millones de pesos destinados al pago de nómina. Tras salir de una sucursal bancaria ubicada en la zona de Plaza del Valle, en Oaxaca de Juárez, fue interceptado por sujetos armados.

Durante el asalto, la víctima fue despojada del dinero y recibió un impacto de arma de fuego, lo que provocó una amplia movilización policiaca y el inicio de las indagatorias.

De acuerdo con la Fiscalía estatal, el ahora detenido habría utilizado su posición dentro de Banamex para obtener información estratégica, como el movimiento de grandes sumas de dinero y posibles víctimas.

Las autoridades señalan que la banda vigilaba a cuentahabientes que realizaban retiros importantes, para posteriormente seguirlos y concretar los robos en puntos vulnerables.

Hasta el momento, se ha confirmado la detención de seis personas, entre ellas un menor de edad. Tres de los implicados ya fueron vinculados a proceso, mientras que las investigaciones continúan para ubicar a otros posibles integrantes de la célula criminal.

Las capturas se lograron mediante el análisis de videovigilancia, seguimiento de teléfonos celulares, huellas dactilares y labores de inteligencia que permitieron reconstruir la ruta de escape de los responsables.

Por su parte, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca mantiene abierta la carpeta de investigación para determinar el grado de participación de cada uno de los detenidos, así como para esclarecer si existen más trabajadores bancarios involucrados o redes criminales asociadas.