Encabezan Tonantzin Fernández y Gaby “La Bonita” Sánchez foro juvenil contra las adicciones

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Más de un centenar de jóvenes participaron en actividades de concientización y motivación

La administración municipal reafirma su compromiso con el bienestar de las juventudes

Con el objetivo de impulsar a las y los jóvenes a llevar una vida libre de adicciones y fomentar el deporte y la actividad física, se llevó a cabo el Primer Foro de Prevención de Adicciones dirigido a estudiantes de diversas instituciones educativas de San Pedro Cholula.

El foro contó con la participación de Gaby “La Bonita” Sánchez, boxeadora profesional y titular de la Secretaría de Deporte y Juventud del Estado de Puebla, quien compartió su experiencia de vida, así como la importancia de la disciplina, la perseverancia y la pasión para alcanzar los sueños y metas personales.

Durante su intervención, agradeció la invitación de la presidenta municipal, Tonantzin Fernández, y destacó que este tipo de actividades son fundamentales para el desarrollo de las y los jóvenes, ya que la etapa que atraviesan es determinante para su futuro.

Por su parte, Tonantzin Fernández agradeció la disposición de “La Bonita” Sánchez por acudir a compartir su historia y motivar a la juventud cholulteca, al tiempo de reiterar que su administración mantiene un trabajo coordinado con el Gobierno del Estado para generar mejores oportunidades de desarrollo para todas y todos.

Finalmente, la presidenta municipal destacó que, además de este foro, el Gobierno Municipal ha impulsado diversas acciones y políticas públicas enfocadas en la educación, la nutrición y la vinculación de las juventudes, con el objetivo de fortalecer el tejido social y construir un mejor futuro para San Pedro Cholula.