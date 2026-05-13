Anuncian en Atlixco la exposición ‘Voces en Relieve, Gráfica Monumental”

Desde Puebla

Con el objetivo de impulsar las expresiones artísticas y consolidar a Atlixco como una ciudad promotora del arte y la cultura, la presidenta Ariadna Ayala invita a la inauguración de la exposición colectiva “Voces en Relieve, Gráfica Monumental”.

Ariadna Ayala destacó la importancia de abrir espacios para el talento artístico y fomentar actividades culturales que fortalezcan la identidad y el desarrollo cultural de Atlixco.

La exposición se llevará a cabo el próximo viernes 15 de mayo a las 15:00 horas, en la Galería Municipal Francisco Morales Van Den Eyden, ubicada en Plaza de Armas.

Ariadna Ayala reiteró la invitación a familias, artistas y visitantes para disfrutar de esta muestra colectiva que refleja creatividad, expresión y el compromiso de Atlixco con la difusión cultural.