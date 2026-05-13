Fuerte tromba sorprende a los poblanos; genera inundaciones y vehículos varados

Erika Méndez

La tarde de este miércoles se registró fuerte tromba en la capital de Puebla y municipios de la zona conurbada, con diversas inundaciones y vehículos varados.

Las afectaciones se registraron principalmente en zonas como Finsa, donde un automóvil rojo quedó dentro del agua, justo en la zona del puente.

Otra unidad quedó flotando en calles de Huejotzingo; se trató de una camioneta color gris.

En Coronango, se reportaron inundaciones, que que estudiantes quedaran atrapados en una primaria, tuvieron que ser rescatados por unidad de carga.

En la capital, la policía municipal informó la caída de un árbol en La María.