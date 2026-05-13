Toma protesta José Alfonso Aguilar como secretario General del ayuntamiento de Puebla 

María Tenahua
Por unanimidad, este miércoles, en sesión extraordinaria de cabildo, el presidente municipal de Puebla, Pepe Chedraui, tomó protesta a José Alfonso Aguilar García como nuevo titular de la secretaría General del ayuntamiento.
Durante la sesión, el alcalde señaló que este cambio se realiza después de que Rufo Juárez Peñuela presentó su renuncia al ayuntamiento de Puebla.
También se dio lectura a la renuncia del extitular de esta dependencia.
Cabe mencionar que el lunes pasado, tanto Rufo como Carlos Gómez Tepoz, exsecretario de Bienestar y Participación Ciudadana, presentaron sus renuncias.
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