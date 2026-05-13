Marlon Wayans, Shawn Wayans y Anna Faris visitaron México con gran éxito

Promocionan la película “Scary Movie: terroríficamente incorrecta” que se estrenará a nivel nacional el jueves 4 de junio del presente año.

Presentada por Paramount Pictures en asociación con Miramax.

Por Mino D’Blanc

En días pasados el cine internacional fue festejado nuevamente en México al haber recibido a los protagonistas de la película ”Scary Movie: terroríficamente incorrecta” que son Marlon Wayans y Shawn Wayans, la que también produjeron y escribieron, así como a la actriz Anna Faris y que tendrá su estreno nacional el jueves 4 de junio.

Todas estas personalidades asistieron a un photocall que se efectuó en el Parque de Chapultepec en la Ciudad de México en celebración de “Scary Movie: terroríficamente incotrrecta” y fueron acompañados por Ghostface y un mariachi.

-Producción de la película:

“Scary Movie: terroríficamente incorrecta” es presentada por Paramount Pictures en asociación con Miramax.

La producción ejecutiva es de Jonathan Glickman, Thom Zadra, Alexandra Loewy, Marsha L. Swinton y la producción es de Marlon, Shawn, Keenen y Craig Wayans, así como por Rick Álvarez. Todos ellos la escribieron. La dirección es de Michael Tiddes.

“Scary Movie: Terroríficamente incorrecta” está basada en los personajes creados por Shawn Wayans, Marion Wayans, Buddy Johnson, Phil Beauman y Jason Friedberg, así como por Aaron Seltzer.

-Sinopsis:

Veintiséis años después de haber escapado de un sospechosamente familiar asesino enmascarado (“Ghostface”), los “Core Four” vuelven a estar en la mira del homicida y ninguna franquicia de terror está a salvo. Shorty, Ray, Cindy y Brenda se reúnen en “Scary Movie” acompañados de favoritos del público y nuevas caras para destripar reboots, remakes, “requels”, precuelas, secuelas, spin-offs, horror elevado, historias de origen, todo lo que incluya la palabra “legado” y cada capítulo final” que definitivamente no es final. Nada es sagrado. Ningún cliché sobrevive. Cada línea será cruzada. Los Wayans regresan para cancelar a la Cultura de la Cancelación.

-Elenco:

Shorty es Marlon Wayans, Ray es Shawn Wayans, Cindy es Anna Faris, Brenda es Regina Hall. También actúan Damon Wayans Jr., Gregg Wayans, Kim Wayans, Benny Zielke, Cameron Scott Roberts, Cheri Oteri, Chris Elliott, Dave Sheridan, Heidi Gardner, Lochlyn Munro, Olivia Rose Keegan, Ruby Snowber, Savannah Lee Nassif, Sydney Park.

-Premisas:

Esta cinta es el reinicio de la saga de parodia de las producciones de terror, por lo que se burla de los clichés modernos del género. Cabe mencionar que ha habido 6.

Marca el regreso de Anna Faris y Regina Hall, quienes vuelven a dar vida a sus icónicos personajes, mientras que Marlon y Shawn Wayans regresan al guionismo cinematográfico.

Está centrada en el “Core Four” reuniéndose 26 años después de sus encuentros originales con el asesino enmascarado.

La fotografía principal comenzó el miércoles 1 de octubre del 2025 y finalizó el lunes 24 de noviembre de dicho año. La filmación se realizó en los estudios Tyler Perry en Atlanta, capital del estado de Georgia en la Unión Americana.