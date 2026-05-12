Asaltan a trabajadores de Coppel Huauchinango 

Al menos cuatro asaltos en la misma zona en menos de una semana

Abelardo Domínguez

Este martes, cuando el personal de la tienda departamental transitaba sobre la carretera

Huauchinango – Xaltepec y fue interceptado por un grupo de individuos debajo del puente de autopista México – Tuxpan.

De acuerdo con reportes, los trabajadores fueron amarrados.

Los habitantes denuncian que, en la semana, van cuando menos cuatro asaltos en ese mismo lugar y ninguna autoridad patrulla.

Hasta el momento, no hay un posicionamiento de las autoridades al respecto.