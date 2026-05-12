Asaltan a trabajadores de Coppel Huauchinango 

- Al menos cuatro asaltos en la misma zona en menos de una semana
Abelardo Domínguez
Este martes, cuando el personal de la tienda departamental transitaba sobre la carretera
Huauchinango – Xaltepec y fue interceptado por un grupo de individuos debajo del puente de autopista México – Tuxpan.
De acuerdo con reportes, los trabajadores fueron amarrados.
Los habitantes denuncian que, en la semana, van cuando menos cuatro asaltos en ese mismo lugar y ninguna autoridad patrulla.
Hasta el momento, no hay un posicionamiento de las autoridades al respecto.
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