Arquitectura BUAP, 70 años como referente académico estatal y nacional

María Huerta
Durante su Primer Informe de Labores, la directora Carola Santiago Azpiazu presentó un trabajo centrado en la mejora de la planta docente, la optimización de recursos, modernización de infraestructura educativa y la gestión eficiente de recursos económicos, entre otros avances.
En este sentido, Juan Carlos Flores González, director de Educación Superior de la BUAP, reconoció la atención de indicadores de trayectoria escolar, retención, ingreso y egreso, capacitación docente y actualización de planes de estudio.
La planta docente la integran 151 profesores; de ellos 26 tienen perfil deseable Prodep, 24 están adscritos al Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores y 46 participan en programas de estímulos al desempeño.
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