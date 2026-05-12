Resistencia a los antibióticos, una pandemia silenciosa: Estudiantes BUAP 

María Huerta

Los estudiantes de la Facultad de Medicina de la BUAP, Gabriel de Jesús López Amador y Estefanía Ramírez Dinorín, bajo la asesoría de la doctora Norarizbeth Lara Flores, buscan concientizar sobre esta problemática a través de la divulgación didáctica con maquetas de antibióticos y la botarga de una bacteria.

Señalaron que la automedicación y la interrupción de los tratamientos ocasionan que las bacterias creen multirresistencia a los antibióticos, fenómeno llamado una pandemia silenciosa que provoca a nivel mundial la muerte de cinco millones de personas al año.

Por ello, su proyecto “Más allá de los antibióticos: el desafío de la multirresistencia” fue reconocido con Mención Honorífica en Infomatrix Puebla 2026, en la categoría de Divulgación científica.