Analizan construir tren ligero en el corredor Puebla – Cholula: Choco Parra 

Erika Méndez
Gobierno de Puebla analiza construir un tren ligero en el corredor Puebla – Cholula, sobre el bulevar Forjadores, reveló el coordinador del gabinete, José Luis García Parra.
En conferencia de prensa, precisó que tendría 26 kilómetros de longitud total, aunque aún analizarán bien el trazo y el cálculo de la demanda.
Actualmente, calculan, serían aproximadamente 65 mil usuarios por día, para ello, determinarán el tipo de tecnología y la modalidad más viable, eficiente, segura y rápida.
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