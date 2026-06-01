NBA: Spurs provoca un récord insólito negativo al Thunder tras eliminarlos en playoffs

ALBAT

La NBA siempre nos regala historias inesperadas, pero lo que hicieron los San Antonio Spurs contra el Oklahoma City Thunder esta temporada es de locos. Nadie, ni el fan más optimista de San Antonio, imaginaba que su equipo sería la kriptonita de uno de los mejores conjuntos del año. El Thunder, que venía arrasando a todos, simplemente no pudo descifrar el juego de los Spurs.

Los números no mienten: el Thunder terminó con un brutal 71-14 contra todos los equipos, pero frente a los Spurs se fue con un 4-8 que duele. Es la primera vez en la historia de la NBA que un equipo con más de 70 victorias sufre ocho derrotas ante el mismo rival en una sola campaña, contando temporada regular y playoffs. Un récord negativo que nadie quiere en su currículum.

La clave estuvo en la defensa feroz de los Spurs, que no dejaron respirar a Shai Gilgeous-Alexander ni a sus compañeros. Cada vez que el Thunder intentaba armar jugada, ahí estaba un tapón salvaje o una mano rápida robando el balón. El coach Gregg Popovich volvió a demostrar por qué es leyenda, ajustando cada detalle para frenar a la ofensiva más encendida del Oeste.

En el último partido, la energía de Victor Wembanyama fue contagiosa. El novato francés clavó dos triples seguidos en el tercer cuarto y puso a temblar a la defensa de Oklahoma. Los Spurs jugaron con descaro, sin miedo a la presión, y aprovecharon cada error del Thunder para castigar en transición. El público en San Antonio rugía con cada jugada grande.

El Thunder, por su parte, se vio desconcertado. Josh Giddey y Chet Holmgren intentaron responder, pero la defensa de los Spurs los tenía bien estudiados. Oklahoma City, que había dominado a todos sus rivales, se topó con un muro imposible de superar. La frustración se notaba en cada ataque fallido y en cada rebote que se les escapaba de las manos.

Lo más impactante fue ver cómo los Spurs, un equipo joven y en reconstrucción, le sacaron la serie a un Thunder que parecía imparable. La química entre Devin Vassell, Keldon Johnson y Wembanyama fue clave. Se pasaron el balón con confianza y no dejaron que el momento grande los intimidara. Popovich, fiel a su estilo, apostó por la rotación y le salió perfecto.

La prensa estadounidense, según ESPN Stats & Info, no tardó en señalar el récord negativo del Thunder: “Son el primer equipo en la historia de la NBA con 8+ derrotas ante un solo rival y 70+ victorias ante todos los demás en una temporada”. Un dato que quedará para siempre en los libros, pero que seguro Oklahoma querrá olvidar rápido.

Para los fans de los Spurs, esta victoria sabe a gloria. No solo eliminaron a un gigante, sino que lo hicieron de manera histórica. Ahora, San Antonio se mete de lleno en la conversación de los equipos más peligrosos del Oeste, mientras el Thunder tendrá que replantear su estrategia si quiere volver a pelear por el título la próxima campaña.