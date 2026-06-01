“Naranjitas” piden no solapar a Salvador Pérez

María Tenahua

Las representantes del sindicato “Flores Magón” y trabajadoras del barrido manual, conocidas como “naranjitas”, de la capital poblana solicitaron a las autoridades municipales “no solapar” al representante sindical de la organización “Ignacio Zaragoza”, Salvador Pérez Xilotl, debido a que su toma de nota venció el 27 de mayo.

Las inconformes señalaron que el mencionado no las representa y que ya no tiene validez su figura como secretario general de este sindicato.

En este sentido, Elizabeth Pérez Franco, representante de los inconformes, refirió que el sindicato “Flores Magón” cuenta con el 50 por ciento de personal de las Naranjitas.

Alertó que lucharán por la titularidad del contrato colectivo, que sea este sindicato el que realice las negociaciones con el gobierno municipal por incremento salarial y prestaciones de ley.

Sostuvo que el coordinador del Organismo Operador de Servicio de Limpia (OOSL), Omar Rodríguez Corte, trata directamente con el líder sindical de la organización “Ignacio Zaragoza”, así como funcionarios de la secretaría general de Gobierno (SGG).