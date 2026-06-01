Asesinaron a un hombre con más de 20 disparos en Texmelucan

Desde Puebla
La violencia volvió a sacudir a San Martín Texmelucan los primeros minutos de este lunes, porque un hombre fue asesinado a balazos en calles de la junta auxiliar El Moral.
Vecinos de la calle Prolongación Domingo Arenas rn la colonia el Moral alertaron a los números de emergencia tras una intensa ráfaga de disparos.
Testigos señalaron al menos 20 detonaciones, lo que generó momentos de temor entre los habitantes de la zona.
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