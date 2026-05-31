Cae implicado en homicidio de funcionaria de la FGJEM en Nezahualcóyotl

EL VALLE

Toluca, Méx.- Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno de México y de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), ubicaron, detuvieron y cumplimentaron orden de aprehensión en contra de Ricardo “N”, alias “El Richard”, por su posible participación en el homicidio de una servidora pública de esta Institución, registrado en septiembre del 2022 en el municipio de Nezahualcóyotl.

En esa fecha, la víctima, quien desempeñaba funciones en la Fiscalía Especializada Contra Homicidios, viajaba a bordo de un vehículo oficial en la avenida Adolfo López Mateos, del municipio de Nezahualcóyotl, momento en que, presuntamente fue interceptada por un sujeto identificado como David “N”, alias “El Oso Yogui” y Ricardo “N”, alias “El Richard”, quienes iban a bordo de una motocicleta que, a su vez, era escoltada por un vehículo marca Dodge, tipo Attitude, conducido por Carlos Eduardo Arias Santiago.

En algún momento Ricardo “N” habría realizado detonaciones de arma de fuego en contra de la víctima, causándole la muerte, los investigados continuaron su marcha y calles más adelante, abandonaron la motocicleta para huir en el vehículo tipo Attitude.

Derivado de lo anterior, la Fiscalía del Estado de México llevó a cabo diversos actos de investigación de gabinete y campo como entrevistas, pruebas periciales, revisión de cámaras de vigilancia, entre otros, además de hacer un amplio despliegue operativo en la Región Oriente de la entidad, como resultado, se logró establecer la posible participación de Ricardo “N”, alias “El Richard”, David “N”, alias “El Oso Yogui” y Carlos Eduardo Arias Santiago en los hechos.

David “N”, alias “Oso Yogui”, fue detenido por reclusión, en el mes de septiembre del 2023, ya que se encontraba en un Centro Penitenciario y de Reinserción Social por el homicidio de dos personas, y tras determinar que también tuvo una probable participación en el homicidio de la servidora pública, el Agente del Ministerio Público presentó ante la Autoridad Judicial, los datos de prueba recabados, para obtener orden de aprehensión en contra de este sujeto, el cual también ya enfrenta este proceso en su contra.

Por lo que respecta a Carlos Arias Santiago, el pasado mes de febrero del 2025, fue sentenciado a 55 años de prisión por este ilícito.

Ricardo “N”, alias “El Richard” fue detenido en el municipio de Ixtapaluca e ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Nezahualcóyotl a disposición de la Autoridad Judicial quien determinará su situación jurídica, por lo que debe ser considerado inocente en tanto no exista una sentencia condenatoria en su contra.

Cabe señalar que, los ahora detenidos, son señalados como integrantes de un grupo criminal generador de violencia autodenominado “Los Mazos”, dedicado a la extorsión, robo con violencia y homicidio, entre otros ilícitos, por lo que también son investigados por su presunta participación en otros hechos delictivos registrados en la Región Oriente del Estado de México.