Ejecutan a hombre en Huauchinango…mientras Rogelio López Angulo anda en mitin político

Abelardo Domínguez

Hallan cuerpo embolsado entre Xaltepec y Xaltepuxtla

La tarde de este domingo fue localizado el cadáver de un hombre en bolsas negras en el paraje Los Lirios, sobre la carretera Interserrana, a unos dos metros de Xaltepec y de Xaltepuxtla, entre los municipios Huauchinango y Tlaola.

El hallazgo fue reportado por transeúntes, que alertaron a las autoridades sobre un bulto sospechoso.

La zona fue acordonada y personal de la Fiscalía General del Estado realizó las diligencias correspondientes y el levantamiento del cadáver trasladado al anfiteatro de Huauchinango para su identificación y la determinación de la causa de muerte.

Hasta el momento, la víctima permanece en calidad de desconocida.

LÓPEZ ANGULO SE VA DE MITIN

Su municipio se hunde en la inseguridad, se vuelve ingobernable y las ejecuciones siguen en Huauchinango.

En menos de 72, horas dos hombres fueron ejecutados sin que el ayuntamiento haga algo para detener la ola de violencia, mientras Rogelio López Angulo presume sus paseos en redes sociales.

SU PUBLICACIÓN

“Un honor acompañar el día de hoy a nuestra presidenta, la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, en su informe por los dos años de su histórico triunfo! Un verdadero ejercicio de rendición de cuentas a la nación.

​”Reconozco enormemente el trabajo incansable de nuestra presidenta por la transformación del país, un esfuerzo que hoy se ve reflejado en el estado de Puebla y, por supuesto, en nuestro querido Huauchinango.

​”Desde la Sierra Norte, seguiremos trabajando en equipo con la Federación y el Estado para consolidar el bienestar de nuestra gente. ¡Que viva Huauchinango, que viva Puebla y que viva México!”