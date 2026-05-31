Pareja diabólica violó a niña de 14 años en Tlacotepec de Juárez

Desde Puebla

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) cumplimentó órdenes de aprehensión en contra de José N. y Margarita N., por su probable responsabilidad en el delito de violación agravada cometido en agravio de una adolescente de 14 años, en el municipio de Tlacotepec de Benito Juárez.

La investigación inició el 26 de mayo de 2026, tras la denuncia presentada por hechos ocurridos en dicha demarcación, donde una menor habría sido víctima de un delito sexual.

Derivado de los actos de investigación realizados por la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Violencia de Género Contra las Mujeres, se obtuvieron datos de prueba que permitieron solicitar y obtener de la autoridad judicial las órdenes de aprehensión correspondientes.

Como resultado de labores operativas, el 28 de mayo de 2026 agentes investigadores dieron cumplimiento a los mandamientos judiciales en contra de José N. y Margarita N., en el municipio de Tlacotepec de Benito Juárez.

Las personas detenidas fueron puestas a disposición de la autoridad judicial que las requiere, a fin de que se determine su situación jurídica conforme a derecho.