Convoca Sheinbaum desde el Monumento a la Revolución a defender la soberanía

Excélsior

La presidenta Claudia Sheinbaum convocó este domingo a los partidarios del actual régimen a iniciar una movilización nacional en defensa de la soberanía nacional.

Desde el mitin que encabezó en el Monumento a la Revolución afirmó que desde la que calificó como “derecha internacional” y la oposición en México de orquesta un movimiento encabezado a desestabilizar al gobierno mexicano.

Esto se realiza, dijo, desde plataformas digitales y también mediante el uso del departamento de justicia de los Estados Unidos, que solicitó la detención con fines de extradición de funcionarios de Sinaloa, entre ellos, del Gobernador Rubén Rocha Moya.

“Hay que tenerlo claro, vienen por unos, luego por otros, hasta que las oficinas de justicia de Estados Unidos se vuelven el principal electores de México. Eso no lo podemos permitir”.

Los convoco a partir de la próxima semana vayamos a las plazas públicas a realizar asambleas informativas, repartir volantes y periódicos e informar al pueblo que los patria no se vende, la patria se ama y defiende”, externó Sheinbaum en el mitin en el Monumento a La Revolución.

En la primera parte de su discurso, Sheinbaum hizo un recuento somero de los logros que ha alcanzado su administración y dedicó la segunda parte a describir la solicitud del gobierno estadounidense y la necesidad, dijo, de defender la soberanía de México.