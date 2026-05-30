Informe Trimestral de Banxico – Menor PIB en el 2026, aunque confirmando el fin de las bajas

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Banxico publicó el Informe Trimestral del 1T26. Destacamos la actualización de diversos estimados macroeconómicos –particularmente del PIB–, así como las participaciones de los miembros de la Junta de Gobierno en la sesión de preguntas y respuesta

El pronóstico del PIB de 2026 se revisó a la baja, con el escenario central en 1.1% (previo: 1.6%) y el rango de variabilidad entre 0.5% a 1.7%. Mientras tanto, la previsión para 2027 aumentó 10pb a 2.1%. El ajuste al año actual se debe principalmente a la debilidad del 1T26, aunque también anticipan expansiones moderadas el resto del año, especialmente en el segundo trimestre.

En este contexto, anticipan que las condiciones de holgura seguirán ampliándose en los siguientes trimestres para finalmente estabilizarse a finales del 2027

Como suele suceder en los informes trimestrales, los pronósticos de inflación resultaron sin cambios vs. lo publicado en la última decisión

El resto de los estimados económicos tuvieron ajustes modestos, consistentes con su dinámica reciente y factores específicos en cada uno

Dentro de la sesión de preguntas y respuestas, destacamos que:

La Gobernadora Victoria Rodríguez mencionó que la autoridad monetaria ha dado por concluido el ciclo de bajas tras dos recortes en lo que va del año

Galia Borja señaló que los esfuerzos del gobierno federal para contener los precios de algunos bienes apoyan las acciones del banco central, recalcando que este tipo de medidas se están realizando en diversos países ante los choques internacionales

Gabriel Cuadra comentó que los recortes a las tasas se dieron en un contexto de holgura económica, con este determinante de la inflación ayudando a alcanzar la convergencia al objetivo

Jonathan Heath elaboró sobre las diferencias entre la inversión extranjera directa y la inversión fija bruta, sin hablar sobre temas monetarios

Omar Mejía mencionó que las acciones del gobierno federal en el tema de precios se contemplan como parte del escenario, asegurando también que los recortes obedecieron a la evaluación sobre las condiciones macroeconómicas prevalecientes◊

* Considerando el tono de la mayoría de los participantes, así como los estimados actualizados, reiteramos nuestra visión de que la tasa de referencia permanecerá sin cambios en 6.50% en lo que queda del 2026 y a lo largo del 2027

* Este nivel sería consistente con una postura neutral con base en nuestros estimados para la tasa real ex-ante, lo que es relevante considerando retos tanto para el crecimiento como para la inflación