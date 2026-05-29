Video: Aprueban fecha de la elección judicial en Puebla

– Las modificaciones también precisan la fecha para realizar el proceso de revocación de mandato

Desde Puebla

El Congreso del Estado de Puebla aprobó el dictamen con minuta proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de reforma del Poder Judicial.

Lo anterior, con el objetivo de empatar la fecha de la realización del proceso de revocación de mandato de la persona titular del Poder Ejecutivo Federal con la elección ordinaria correspondiente, para realizarse el primer domingo de junio del cuarto año del periodo constitucional.

De igual forma, el dictamen contempla realizar ajustes a las postulaciones, así como de las reglas para la elección de los cargos del Poder Judicial; además de las características de las boletas y de la geografía electoral judicial.

Asimismo, determinar la creación de programas de capacitación y actualización permanente para magistrados, magistradas, jueces y juezas.

Así como recorrer la elección pendiente de las y los integrantes de los Poderes Judicial Federal y Locales, para realizarse el primer domingo de junio del cuarto año del periodo constitucional de forma coincidente con las jornadas electorales federal o locales.

Durante la discusión del dictamen, la diputada Fedrha Isabel Suriano Corrales planteó sus argumentos en contra y expuso que “una verdadera reforma de justicia tendría que haber comenzado por fortalecer a los Ministerios Públicos, profesionalizar fiscalías, mejorar capacidades de investigación criminal, garantizar atención efectiva a víctimas y construir mecanismos reales para combatir la impunidad, pero el debate nacional se centró en la reorganización del Poder Judicial”.

Por su parte, la diputada Azucena Rosas Tapia expuso que esta reforma establece la fecha en la que se realizarán las elecciones del Poder Judicial, para garantizar certeza constitucional, bajo un mecanismo de organización y legitimidad democrática con un modelo de participación ciudadana, con lo que se abre una etapa donde el pueblo tenga voz en la conformación de uno de los Poderes más importantes.