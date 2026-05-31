Claudia Sheinbaum tiene el reconocimiento de los poblanos: Alejandro Armenta

-37 mil poblanas y poblanos acudieron al zócalo de la capital poblana para escuchar la rendición de cuentas de la presidenta.

-El gobernador Alejandro Armenta Mier enfatizó que la entidad muestra solidaridad y mantiene trabajo permanente con el Gobierno de México.

Desde Puebla

PUEBLA, Pue.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, cuenta con el respaldo del pueblo de Puebla, afirmó el gobernador Alejandro Armenta Mier desde el Zócalo de la capital poblana, donde 37 mil poblanas y poblanos se congregaron para expresar su solidaridad con la Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas, durante la rendición de cuentas con motivo de los dos años de su triunfo.

Armenta Mier expresó su agradecimiento a las y los presidentes municipales, delegadas y delegados, así como a las y los diputados locales, senadores y diputados federales que acompañaron a la presidenta de la República desde el zócalo de Puebla y que de esta manera expresan su respaldo al trabajo humanista y cercano de la Cuarta Transformación.

Desde la Ciudad de México, la presidenta Claudia Sheinbaum resaltó los proyectos de beneficio social que, como en Puebla, impactan a miles de familias como el saneamiento del Río Atoyac, la construcción de Centros LIBRE, la entrega de apoyos de Bienestar a miles de mujeres y la construcción de carreteras de conexión interestatal.

Además ante millones de mexicanas y mexicanos que siguieron su mensaje desde las plazas públicas de todo el país, sostuvo que “¡México no es piñata de nadie! ¡México no acepta injerencias, somos un país libre y soberano!”, al reiterar que la defensa de la independencia nacional constituye un principio irrenunciable para su administración.

La titular del Ejecutivo Federal señaló que cuando se normaliza la idea de que otro país puede intervenir en asuntos que corresponden exclusivamente a las y los mexicanos, se deja de hablar de cooperación para dar paso a la injerencia. Advirtió que permitir ese escenario pone en riesgo la autonomía de las instituciones y la capacidad de decisión del pueblo mexicano.

Asimismo, enfatizó que las intervenciones extranjeras nunca han dejado justicia ni bienestar para los pueblos y aseguró que su gobierno jamás defenderá la corrupción ni la colusión con el crimen, para eso están las instituciones del Estado mexicano: la Fiscalía General de la República y el Poder Judicial, puntualizó.

La presidenta también reafirmó que México cree en la cooperación entre naciones, en el intercambio de información y en el trabajo conjunto para enfrentar desafíos comunes; sin embargo, precisó que la cooperación no implica subordinación ni sometimiento.

Durante su mensaje, sostuvo que nadie detendrá la transformación nacional y aseguró que “no van a doblegar la dignidad del pueblo de México”. Además, convocó a la ciudadanía a realizar asambleas informativas en plazas públicas para fortalecer la conciencia colectiva sobre la defensa de la soberanía nacional. “La patria no se vende, se ama y se defiende. En México decidimos las y los mexicanos”, reiteró.

Entre los asistentes en el zócalo de la capital poblana, Esteban López destacó que a dos años del gobierno de Claudia Sheinbaum existen cambios sociales visibles gracias a la entrega directa de programas sociales convertidos en derechos constitucionales. María del Rocío Abasolo afirmó que con la presidenta llegaron todas las mujeres; Victoria Arellano señaló que la Cuarta Transformación fortalece el principio de la felicidad; Lourdes Arellano expresó que la mandataria inspira a las mexicanas a alcanzar metas antes impensables; y Felipe de Jesús Huerta consideró que estos primeros dos años consolidan la política de “por el bien de todos, primero los pobres”.