Gobierno del estado convoca a un diálogo con los sectores productivos y académicos

En el contexto del reparto de utilidades

Desde Puebla

*PUEBLA, Pue.* – El Gobierno del Estado de Puebla, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico y Trabajo, convoca a los sectores productivos, empresariales, sindicales, académicos y laborales a integrar una mesa permanente de diálogo social para fortalecer la estabilidad económica y laboral de la entidad, en el contexto del reparto de utilidades y de los desafíos del desarrollo productivo.

Esta iniciativa responde a la visión del gobernador Alejandro Armenta Mier de impulsar acuerdos que favorezcan la justicia laboral, la inversión y el bienestar de las y los trabajadores poblanos, en concordancia con la política que promueve la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

La Secretaría de Desarrollo Económico y Trabajo impulsará este espacio como un mecanismo de articulación entre empresas, sindicatos, cámaras empresariales, trabajadoras y trabajadores, universidades, especialistas y autoridades laborales de los tres órdenes de gobierno. El objetivo consiste en construir una agenda común que fortalezca la productividad, el empleo digno y el desarrollo económico sostenible, además de brindar certeza a las inversiones y estabilidad a sectores estratégicos como la industria automotriz y sus cadenas de proveeduría.

La mesa abordará temas relacionados con el reparto de utilidades, la productividad, la capacitación, la inversión y la preservación de la armonía entre los factores de la producción. También contará con la participación de instituciones de educación superior, especialistas en desarrollo económico y representantes vinculados con la Organización Internacional del Trabajo, cuyas aportaciones contribuirán al fortalecimiento del mercado laboral poblano.

Con esta estrategia, el Gobierno del Estado de Puebla refrenda su compromiso con la construcción de acuerdos, la atracción de inversión productiva y la generación de empleos dignos para las familias poblanas, bajo los principios del humanismo mexicano.