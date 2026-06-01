Confirmado: Blanca Adriana murió por errores de la clínica “Detox”

Desde Puebla
A 12 dias de encontrar el cuerpo, la Fiscalía General de Justicia de Tlaxcala informó que Blanca Adriana Vázquez falleció por un paro cardiorrespiratorio secundario a depresión del sistema nervioso central, derivado del uso excesivo de anestésicos o sedantes.
Como lo informamos. en este espacio informativo el pasado 18 de mayo, la mujer de 37 años se había sometido a una intervención estética en la clínica “Detox”, en la zona de Zavaleta en Puebla capital.
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