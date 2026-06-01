Lo agarraron por drogarse en la vía pública en Atlixco

Desde Puebla

Como parte de los recorridos permanentes de vigilancia y prevención del delito, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Atlixco realizaron el aseguramiento de una persona en la colonia La Canoa por su participación en delitos contra la salud.

Durante la intervención, policías municipales detectaron a un masculino consumiendo sustancias con características ilícitas en la vía pública, por lo que procedieron conforme a los protocolos establecidos. Tras una inspección preventiva, fueron aseguradas diversas sustancias similares a narcóticos, entre ellas una bolsa con material granulado con características propias al cristal y 36 envoltorios con sustancia conocida como heroína.

Asimismo, fueron confiscados una báscula gramera, una pipa de cristal utilizada para el consumo de sustancias y otros objetos relacionados con la posible distribución de narcóticos.