Chichén Itzá reabre sus puertas tras casi dos semanas del conflicto con artesanos

EL FINANCIERO

Chichén Itzá reabrirá este 1 de junio tras acuerdos entre el INAH, artesanos, Gobierno de Yucatán y Ayuntamiento de Tinum.

La Zona Arqueológica de Chichén Itzá reabrirá al público este lunes 1 de junio en su horario habitual, de 08:00 a 16:00 horas, informó la Secretaría de Cultura del Gobierno de México.

A través del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), la dependencia federal señaló que la reapertura del sitio fue posible tras el diálogo con artesanas y artesanos vinculados a la zona arqueológica, así como mediante el trabajo coordinado con el Gobierno de Yucatán y el Ayuntamiento de Tinum.

La Secretaría de Cultura indicó que los acuerdos alcanzados buscan fortalecer la preservación del patrimonio cultural, promover una actividad turística ordenada y contribuir al bienestar de las comunidades relacionadas con este importante destino arqueológico.

Chichén Itzá es uno de los principales atractivos turísticos y culturales de México y recibe cada año a miles de visitantes nacionales y extranjeros. Con la reapertura, el acceso al sitio retomará sus operaciones habituales para el público.

La dependencia federal reconoció la disposición al diálogo mostrada por las y los artesanos durante las negociaciones que permitieron restablecer las actividades en la zona arqueológica.

¿Por qué fue cerrada la Zona Arqueológica de Chichén Itzá?

La reapertura ocurre después de que el acceso a Chichén Itzá fuera suspendido derivado de una protesta de artesanas y artesanos que mantienen actividades comerciales en los alrededores del sitio.

De acuerdo con la Secretaría de Cultura, el cierre temporal dio paso a un proceso de diálogo entre representantes de los grupos de artesanos, autoridades federales, el Gobierno de Yucatán y el Ayuntamiento de Tinum.

Las conversaciones estuvieron encaminadas a encontrar mecanismos de entendimiento relacionados con las actividades que se desarrollan en torno a la zona arqueológica y a generar acuerdos que permitan la convivencia entre la conservación del patrimonio cultural, la actividad turística y las necesidades de las comunidades locales.

Tras alcanzar consensos entre las partes involucradas, las autoridades federales confirmaron que el sitio reanudará la recepción de visitantes a partir de este lunes.

¿Qué días se puede ir a Chichén Itzá?

El INAH recordó que la Zona Arqueológica de Chichén Itzá operará en su horario regular de 08:00 a 16:00 horas y reiteró que los trabajos coordinados con las autoridades estatales y municipales continuarán para dar seguimiento a los acuerdos alcanzados.