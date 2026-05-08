Gol-e-Arte llega al Metro de la Ciudad de México: arte, fútbol y causa social en movimiento

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La exhibición monumental se integrará a la red del Metro, el sistema de transporte con mayor afluencia del país, con más de 100 millones de usuarios mensuales.

A partir del 31 de mayo, balones, jerseys y tacos gigantes intervenidos por artistas mexicanos transformarán estaciones clave en galerías vivas.

El proyecto busca democratizar el acceso a la cultura en el marco de la movilidad estratégica rumbo al Mundial 2026.

Ciudad de México, mayo de 2026. — El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro se convertirá en el escenario de la exhibición monumental Gol-e-Arte, una iniciativa de Locos por el Arte que busca llevar la pasión del fútbol y la creatividad mexicana a los trayectos cotidianos de millones de capitalinos. La muestra, que contará con piezas de gran formato intervenidas por talento emergente y consolidado, estará abierta al público del 31 de mayo al 27 de julio de 2026.

Esta intervención artística llega en un momento estratégico para la Ciudad de México, donde el Metro se consolida como el eje central de movilidad. Según datos recientes del STC, el sistema transporta a más de 100.8 millones de personas mensualmente, con una permanencia promedio de 3 a 6 minutos por usuario en los andenes, lo que garantiza una visibilidad sin precedentes para las obras y los artistas participantes.

“El metro no podría lograr espacios culturales sin el apoyo de los artistas y las instituciones que buscan espacios de difusión. Estamos muy agradecidos con Locos por el Arte y con la iniciativa de Gol-e-Arte porque efectivamente es la exposición más grande que ha tenido el metro. Abarcará varios kilómetros de la línea 2, que tiene 15 millones de personas mensuales, mismas que podrán disfrutar de esta instalación artística”, destacó el coordinador del área de cultura del Sistema de Transporte Colectivo Metro, Héctor Zenteno Ochoa, subrayando la importancia de estas alianzas para enriquecer el espacio público.

La colección de Gol-e-Arte incluye balones, jerseys y tacos de fútbol monumentales, seleccionados a través de una convocatoria nacional que recibió cientos de propuestas. Estas piezas se ubicarán en estaciones de alta afluencia de la línea 2 como Cuatro Caminos, Pino Suárez, Zócalo, Bellas Artes, Chabacano, entre otros, permitiendo que el 70% de los usuarios que transitan por estas zonas interactúen con la cultura de forma directa.

Por su parte, Patricia Prom Rendón, Directora de Locos por el Arte, señaló: “Gol-e-Arte nace con el propósito de democratizar el arte. Con más de dos décadas de trayectoria, sabemos que el impacto real ocurre donde está la gente. Este proyecto busca irrumpir en la rutina y convertir el camino al trabajo o a casa en un momento de reflexión y orgullo por nuestro talento mexicano”.

Además de su valor estético, Gol-e-Arte integra un componente social. Al finalizar la exhibición en julio, las piezas formarán parte de una dinámica con causa, donde los fondos recaudados se destinarán a proyectos de impacto social, reforzando el compromiso de los aliados y marcas participantes con la comunidad.

Para hacer posible esta exhibición cultural se eligieron 34 artistas para intervenir las piezas, así como aliados estratégicos. Este año, en el que el uso del transporte público es prioritario (especialmente ante la falta de estacionamientos en recintos como el Estadio Banorte) Gol-e-Arte es el vínculo perfecto entre el deporte, la ciudad y su gente.