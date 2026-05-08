Celebra Lufthansa 60 años de servicio en la Ciudad de México

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Lufthansa celebra su 60º aniversario en México ofreciendo a sus clientes más vuelos, servicios y conexiones globales que nunca.

Como parte de las celebraciones, que comenzaron el mes pasado con el anuncio de frecuencias adicionales en la popular ruta Ciudad

de México–Múnich, hoy la aerolínea conmemoró la fecha junto al Embajador de Alemania en México, la Secretaria de Turismo de la Ciudad de México y el Director General del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. También se unieron a este importante

acontecimiento el equipo directivo local de Lufthansa Group y el jefe de operaciones en tierra para la Ciudad de México,

David Mauricio Amaya Acero, quien coordinó la llegada de un “visitante” VIP para el aniversario: el Boeing 747-8 de Lufthansa con pintura especial de centenario.

Lufthansa realizó su primer vuelo a la Ciudad de México el 6 de mayo de 1966 con dos frecuencias semanales a bordo de un Boeing 707. Lo que comenzó como un modesto servicio transatlántico se ha convertido en un pilar fundamental del comercio y de los lazos culturales entre México y Europa. A lo largo de 60 años, Lufthansa ha evolucionado de dos vuelos semanales a una operación amplia con múltiples vuelos diarios operados por aviones de última generación de fuselaje ancho.

“En aquellos primeros días, nuestros vuelos a la Ciudad de México consolidaron la importancia de Lufthansa como un pilar de las crecientes relaciones comerciales y culturales entre México y Alemania. Hoy seguimos siendo un socio indispensable para la economía mexicana y para la relación de este país con Europa”, señaló Alejandro Arias, Director de Ventas de Lufthansa Group para México y Centroamérica.

El servicio de Lufthansa a México continuará expandiéndose durante el año del aniversario. A partir de la próxima temporada de invierno, la aerolínea operará cinco vuelos semanales entre Múnich y la Ciudad de México, complementando el servicio diario existente entre Frankfurt y la Ciudad de México. En conjunto, estas rutas ofrecen a los viajeros mexicanos acceso fluido a más de 200 destinos en Europa y otros continentes desde dos de los principales hubs de Lufthansa Group en Alemania.

“Sesenta años de historia con vuelos que unen culturas y tradiciones de México con lo mejor de Alemania”, expresó el Almirante Juan José Padilla Olmos, Director General del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

El servicio desde Múnich es operado por el moderno Airbus A350-900, uno de los aviones bimotor de fuselaje ancho más avanzados y eficientes en consumo de combustible del mundo. El servicio diario desde Frankfurt continúa siendo operado por el icónico Boeing 747-8 —la Reina de los Cielos—, ofreciendo cuatro clases de servicio premium entre la Ciudad de México y Frankfurt. Ambas aeronaves representan lo más avanzado en aviación de larga distancia y reflejan el compromiso de Lufthansa de ofrecer la mejor experiencia de viaje a sus clientes.

Con motivo de este aniversario especial, el Embajador de Alemania en México,

Dr. Clemens von Goetze, felicitó a la aerolínea: “México y Alemania comparten

una relación sólida y duradera en múltiples ámbitos. Cada país es el socio comercial más importante del otro en su respectivo continente, y más de 2,000 empresas alemanas cuentan con una fuerte presencia en México”.

Alemania es también el principal destino europeo para estudiantes universitarios mexicanos, mientras que los colegios alemanes en México han formado a miles de egresados. A lo largo de los años, numerosos líderes políticos han cruzado el Atlántico para colaborar en la solución de retos globales, resaltó.

“Durante sesenta años, Lufthansa ha sido un puente fundamental que conecta a las personas y fomenta estos intercambios y relaciones. También ha permitido que millones de viajeros descubran no solo la belleza de nuestros países, sino también la calidez de su gente. Felicidades, Lufthansa; que continúe uniendo personas por muchos años más”, afirmó el Embajador de Alemania en México.

Como la Ciudad de México es el corazón de las operaciones de Lufthansa Group en el país, la Lic. Alejandra Frausto Guerrero, Secretaria de Turismo de la Ciudad de México, también expresó su respaldo a la aerolínea en este aniversario: “Lufthansa es un puente turístico y comercial entre naciones y ciudades. Nuestros países, México y Alemania, han experimentado profundas transformaciones

en los últimos 60 años; y gracias a ello se ha mantenido y fortalecido la estrecha amistad y la intensa cooperación que hoy se hacen presentes en este honroso aniversario. Esta ciudad, corazón grande de México, les da la más cálida y sincera bienvenida a los pasajeros, tripulantes y directivos de Lufthansa, embajadores culturales de nuestras grandes naciones.”

El aniversario en México coincide con un momento emblemático en la historia de la

aviación: en 2026, Lufthansa celebra su centenario. Fundada el 6 de abril de 1926, cuando un Fokker F.II despegó del aeropuerto Tempelhof de Berlín con destino a Zúrich, Lufthansa nació con un espíritu orientado a la conexión y el descubrimiento, evocando

con su nombre la histórica red comercial hansética que unió el norte de Europa mediante el comercio y la confianza.

“Cien años después, ese espíritu fundador sigue definiendo todo lo que hace Lufthansa, ya que nuestra misión continúa siendo conectar personas, culturas y economías de una manera sostenible”, añadió Alejandro Arias, Director de Ventas de Lufthansa Group para México y Centroamérica.

Hoy en día, Lufthansa Group es el grupo aéreo más grande de Europa y el cuarto a nivel mundial, conectando a más de 135 millones de pasajeros al año a través de sus aerolíneas en Europa, que operan a más de 300 destinos en 100 países mediante su familia de compañías: Lufthansa, SWISS, Austrian Airlines, Brussels Airlines, Eurowings, Discover Airlines e ITA Airways.

Además de expandir sus servicios en México, Lufthansa también está fortaleciendo su oferta global con nuevos productos, servicios y aeronaves, en el marco del programa de renovación de flota más ambicioso en la historia del grupo.

Para 2032, Lufthansa Group invertirá 3 mil millones de euros anuales en nuevas aeronaves, incorporando 220 aviones de última generación, incluyendo Boeing 777-9, Airbus A350-1000, Boeing 787-9 Dreamliner, Airbus A320neo y Boeing 737-8 MAX. Tan solo en 2026, el grupo recibirá un avión nuevo cada semana. Estas aeronaves de nueva generación son más

silenciosas, significativamente más eficientes en consumo de combustible y están diseñadas para un futuro en el que la aviación debe responder a las crecientes exigencias ambientales.