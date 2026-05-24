Posadas redefine la hospitalidad con el lanzamiento de Fiesta Americana Travelty Exclusive Experiences

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La industria del turismo está viviendo una transformación profunda. Hoy, los viajeros ya no buscan únicamente un lugar para hospedarse, sino experiencias que generen conexión, emoción y recuerdos memorables.

Posadas, la operadora hotelera líder en México presentó Fiesta Americana Travelty Exclusive Experiences que integra 27 experiencias diseñadas para elevar la forma en que los huéspedes viven sus viajes. Con esta iniciativa, la compañía da un paso estratégico en la evolución de la hospitalidad en México, apostando por una propuesta que combina bienestar, gastronomía, entretenimiento, cultura y experiencias inmersivas conectadas con cada destino.

Más que una colección de actividades, el nuevo portafolio responde a una visión clara sobre el futuro de la industria: transformar al hotel de un espacio de estancia a un curador de experiencias relevantes y personalizadas.

“El viajero actual busca mucho más que hospedaje. Quiere vivir momentos auténticos, memorables y alineados con su estilo de vida. Con Fiesta Americana Travelty Exclusive Experiences buscamos elevar la experiencia del huésped a través de propuestas diferenciadas que fortalezcan nuestra conexión con ellos y redefinan el valor de la hospitalidad”, señaló Enrique Calderón, Vicepresidente de Operaciones de Posadas.

El portafolio contempla experiencias desarrolladas bajo tres grandes pilares: diferenciación, personalización y generación de valor. La propuesta incluye desde experiencias gastronómicas lideradas por Invitta y el chef Gerardo Rivera, hasta propuestas de bienestar, reconexión personal, entretenimiento y actividades diseñadas para integrarse de manera auténtica con el entorno local.

La iniciativa también responde a una de las tendencias de mayor crecimiento dentro de la industria turística global, el turismo experiencial, impulsado por consumidores que priorizan el valor emocional y la autenticidad como parte central de sus decisiones de viaje.

Para Posadas, esta evolución forma parte de una visión de largo plazo alineada con su propósito de hacer del mundo un mejor lugar para viajar, integrando innovación, excelencia operativa y nuevas formas de construir valor para huéspedes, destinos y propiedades.

“Las experiencias se han convertido en uno de los factores más importantes para generar lealtad y conexión con los viajeros. Hoy, la hospitalidad no solo se mide por la calidad del servicio, sino por la capacidad de crear momentos que permanezcan en la memoria de las personas”, añadió Calderón.

Además de fortalecer la experiencia del huésped, la estrategia busca abrir nuevas oportunidades de crecimiento para las propiedades de la compañía, diversificando fuentes de ingreso y fortaleciendo el posicionamiento de las marcas Live Aqua, Grand Fiesta Americana y Fiesta Americana, dentro de un entorno turístico cada vez más competitivo.

Con el lanzamiento de Fiesta Americana Travelty Exclusive Experiences, Posadas reafirma su liderazgo en la industria turística mexicana y consolida una visión donde el futuro de la hospitalidad estará definido por la capacidad de diseñar experiencias significativas, personalizadas y memorables.