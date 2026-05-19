Grand Fiesta Americana Puebla Angelópolis celebra 10 años de lujo, gastronomía y hospitalidad en el corazón de la ciudad

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Una década consolidándose como uno de los hoteles más emblemáticos de la capital poblana

Puebla, Puebla, mayo de 2026. – Entre lujo contemporáneo, gastronomía poblana de alto nivel y una ubicación privilegiada frente a la Estrella de Puebla, Grand Fiesta Americana Puebla Angelópolis celebra su décimo aniversario consolidándose como uno de los referentes de hospitalidad más importantes del país.

Desde su apertura en 2016, el hotel ha redefinido la experiencia de hospedaje en la zona de Angelópolis, fusionando la riqueza cultural de Puebla con una propuesta moderna, sofisticada y enfocada tanto en viajeros de negocios como de placer. A lo largo de estos diez años, el recinto se ha convertido en un símbolo de elegancia y exclusividad dentro de uno de los corredores más dinámicos y cosmopolitas de la ciudad.

Ubicado en una de las zonas más exclusivas de Puebla, el hotel destaca por su arquitectura contemporánea, interiores inspirados en la ciudad y detalles que rinden homenaje a la tradición poblana, así como acabados que evocan el legado cultural de la entidad. El imponente lobby de doble altura, su diseño vanguardista y las vistas panorámicas hacia la ciudad han convertido al inmueble en un referente de lujo urbano.

Durante los últimos 10 años, Grand Fiesta Americana Puebla Angelópolis ha contribuido al desarrollo de la ciudad a través de la generación de más de 2,000 empleos directos e indirectos, impulsando el talento local y la capacitación continua de sus colaboradores. Además, ha sido sede de más de 8,000 eventos y ha recibido a más de un millón de comensales en sus distintos espacios gastronómicos, consolidándose como un referente de hospitalidad, encuentros y experiencias en Puebla, recibiendo a casi 600,000 huéspedes.

Manuel Galán , Director de Operaciones Upscale and Luxury de Posadas, señaló “Estos primeros diez años de Grand Fiesta Americana Puebla Angelópolis reflejan el compromiso permanente de Posadas con la excelencia, la innovación y la evolución de la hospitalidad en México. Puebla es una ciudad profundamente relevante por su riqueza cultural, gastronómica y turística, y este hotel se ha consolidado como un referente que combina lujo contemporáneo con experiencias auténticas y un servicio excepcional. Seguiremos apostando por elevar la experiencia de viaje y por hacer del mundo un mejor lugar para viajar.”

Por su parte Eduardo Valdovinos, Director General de Grand Fiesta Americana Puebla Angelópolis, destacó “durante esta década hemos construido mucho más que un hotel; hemos creado un espacio donde convergen la hospitalidad, la cultura, la gastronomía y el espíritu de Puebla. Nos emociona saber que hemos acompañado momentos importantes de miles de huéspedes y que hoy somos parte de la vida social, turística y empresarial de esta gran ciudad. Este aniversario también es una oportunidad para agradecer la confianza de quienes nos han elegido y para reafirmar nuestro compromiso de seguir ofreciendo experiencias memorables con el sello de excelencia que distingue a Posadas”.

Durante esta década, el hotel ha apostado por ofrecer experiencias integrales para sus huéspedes a través de amenidades de primer nivel, entre las que destacan su alberca al aire libre con vista a la ciudad, gimnasio completamente equipado, spa con tratamientos corporales y faciales, sauna, vapor, concierge personalizado, áreas de co-working, servicio Grand Club, valet parking y espacios para eventos y reuniones ejecutivas. Además, el hotel mantiene una propuesta pet friendly y servicios diseñados para familias y viajeros internacionales.

Uno de los pilares más importantes del éxito de Grand Fiesta Americana Puebla Angelópolis ha sido su propuesta gastronómica, liderada por el Chef Gerardo Rivera, la cual ha logrado posicionarse como una experiencia culinaria imperdible dentro de la ciudad. Su restaurante La Distral celebra la riqueza de la cocina mexicana y poblana con interpretaciones contemporáneas de platillos icónicos como el mole poblano y los chiles en nogada, preparados con ingredientes frescos y locales.

La experiencia gastronómica se complementa con espacios como Stelaris Bar y el exclusivo Sky Bar, donde huéspedes y visitantes pueden disfrutar de mixología de autor, vinos, destilados premium y una vista privilegiada del skyline poblano. El rooftop del hotel se ha convertido además en uno de los lugares favoritos para disfrutar atardeceres, reuniones sociales y noches acompañadas de música en vivo y DJs invitados.

Este aniversario representa no solo una celebración de trayectoria, sino también el compromiso continuo de seguir elevando los estándares de hospitalidad en México, apostando por la innovación, el servicio personalizado y la promoción de la riqueza cultural y gastronómica de Puebla.

Posadas celebra los diez años de Grand Fiesta Americana Puebla Angelópolis, refrendando su lugar como un destino imperdible para quienes buscan lujo contemporáneo, experiencias memorables y una auténtica conexión con la esencia cultural y gastronómica de Puebla.