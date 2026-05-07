Posadas fortalece presencia en el Caribe mexicano con la incorporación de Izla by Fiesta Americana Isla Mujeres

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La operadora hotelera líder en México amplía su portafolio en el Caribe con una propuesta de hospitalidad íntima, bienestar y gastronomía frente al mar

Posadas, la operadora hotelera líder en México, continúa consolidando su presencia en destinos clave del país con Izla by Fiesta Americana Isla Mujeres, una propuesta que redefine la experiencia de hospitalidad en el Caribe mexicano a través de confort, privacidad y una conexión auténtica con el entorno natural del destino.

Ubicado frente a las aguas turquesa de Isla Mujeres, Izla by Fiesta Americana ofrece una experiencia diseñada para quienes buscan desconectar del ritmo cotidiano y reconectar con el bienestar y la naturaleza, en un entorno donde cada detalle invita a vivir el destino de forma más íntima y auténtica.

Con 122 habitaciones y suites, todas con balcón privado y vistas privilegiadas al Caribe, el hotel propone una estancia donde el tiempo se vive distinto: amaneceres frente al mar, tardes de descanso junto a la piscina y atardeceres acompañados de cocteles frente al horizonte.

“En Posadas, seguimos evolucionando nuestra oferta para responder a un viajero que busca experiencias personalizadas, donde el lujo está en la autenticidad y la conexión con el destino. Izla by Fiesta Americana es reflejo de esta visión.” comentó Enrique Calderón, Vicepresidente de operación Hotelera de Posadas.

Izla by Fiesta Americana fue diseñado para parejas y viajeros que priorizan el descanso, el bienestar y la experiencia sensorial del destino. Su propuesta de valor integra tres pilares:

Experiencia culinaria que reúne lo mejor de la cocina mexicana y caribeña en tres espacios distintivos: NUMA (mariscos y sabores regionales), IZLA Café (cocina mexicana todo el día) y Sky Lounge (cocteles y atardeceres frente al mar).

Wellness Center con spa, gimnasio y sesiones de yoga, alineado con la creciente demanda de bienestar integral entre los viajeros contemporáneos.

Espacios ideales para bodas destino y celebraciones especiales en un entorno íntimo frente al mar, posicionando a Izla como una opción de alto valor para el segmento de eventos sociales.

Las habitaciones y suites combinan diseño contemporáneo con materiales y colores inspirados en la isla, integrando amenidades orgánicas locales y vistas que resaltan la belleza natural del destino.

A solo unos minutos en ferry desde Cancún, Izla by Fiesta Americana ofrece una ubicación estratégica que combina privacidad con acceso pleno a la vida local de la isla, permitiendo a los huéspedes vivir el Caribe desde una perspectiva más genuina y alejada del turismo masivo.

Con este desarrollo, Posadas reafirma su compromiso con el fortalecimiento del turismo en México, y su propósito con hacer del mundo un mejor lugar para viajar, apostando por propuestas que van más allá del hospedaje tradicional y que responden a las nuevas expectativas del viajero contemporáneo, quien valora la autenticidad, la conexión con el entorno y las experiencias que trascienden la estancia.

Acerca de Posadas

Posadas es la operadora de hoteles líder en México con más de 200 hoteles y más de 30,000 cuartos propios, arrendados, franquiciados y administrados en los destinos de ciudad y playa más importantes y visitados en México. El 86% de los cuartos se encuentran en destinos de ciudad y el 14% en destinos de playa. Posadas opera con las marcas: Devossion by Live Aqua, Live Aqua, Curamoria Collection, Grand Fiesta Americana, Fiesta Americana, Fiesta Americana Collection, The Explorean, Fiesta Inn, Gamma y one Hoteles. Posadas cotiza en la BMV desde 1992.