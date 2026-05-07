Diablos a la final de la Liga de Campeones de la CONCACAF

El Valle

Toluca, Méx.- Los Diablos Rojos del Toluca firmaron una noche emotiva en el Estadio “Nemesio Diez” al derrotar 4-0 al LAFC en las semifinales de vuelta de la Liga de Campeones de la CONCACAF, resultado con el que remontaron la serie y aseguraron su boleto a la gran final con marcador global de 5-2.

El conjunto escarlata llegó obligado a ganar tras caer 2-1 en el partido de ida disputado en territorio estadounidense. Desde el arranque del compromiso, el equipo dirigido por Antonio “Turco” Mohamed mostró intensidad, carácter y determinación ante uno de los clubes más poderosos de la MLS.

La primera gran oportunidad apareció al minuto 20, cuando Marcel Ruiz sacó un disparo de pierna derecha que Hugo Lloris apenas logró desviar para que el balón terminara estrellándose en el poste. Más tarde, Nicolás Castro también hizo temblar el arco angelino con un potente riflazo que impactó nuevamente en el metal.

El ambiente en el “Infierno” fue espectacular. La afición roja alentó sin parar y convirtió el inmueble mexiquense en una auténtica caldera, pese a las ausencias de Alexis Vega y Jesús Gallardo.

La presión de Toluca rindió frutos al inicio del segundo tiempo. Helinho aprovechó su velocidad para ingresar al área y tras ser derribado, el árbitro señaló la pena máxima. El propio brasileño tomó el balón y venció a Lloris para abrir el marcador y empatar el global 2-2.

Los Diablos no dejaron de atacar y al minuto 57 apareció Everardo López con un potente disparo imposible para el guardameta francés, desatando la locura en las tribunas del “Nemesio Diez”, fue el 3-2 global y el 2-0 de la velada.

LAFC intentó reaccionar, pero Luis García apareció como figura al salvar un mano a mano y posteriormente recibir ayuda del travesaño para mantener intacta la ventaja escarlata.

En la recta final, Ryan Porteous fue expulsado al minuto 85 tras cortar una jugada manifiesta de gol sobre Nicolás Castro, dejando a la visita con diez hombres.

Ya en tiempo agregado, Joao Paulo Dias “Paulinho” apareció en dos ocasiones para sentenciar la eliminatoria con el tercer y cuarto tanto de la noche, sellando una goleada histórica de 4-0 y un contundente 5-2 global.

Con este resultado, el Toluca avanzó a la final de la Liga de Campeones de la CONCACAF, donde enfrentará a Tigres en busca de la gloria internacional. Será a un solo juego y tendrá lugar en el Estadio “Nemesio Diez”.

Titulares: Luis García, Bruno Méndez, Franco Romero, Nicolás Castro, Jesús Angulo, Helio Nunes, Marcel Ruiz, Mauricio Isaís, Simón Santiago, Everardo López y Paulinho Dias.

Suplentes: Hugo González, Diego Barbosa, Antonio Briseño, Andrés Pereira, Sebastián Córdova, Pavel Pérez, Fernando Arce, Franco Rossi, Jorge Díaz y Alek Álvarez.

-LAFC

Titulares: Hugo Lloris, Ryan Porteous, Son Heung-min, Mark Delgado, Timothy Tillman, Sergi Palencia, Jacob Shaffelburg, Aaron Long, Mathieu Choinière, Nkosi Tafari y Denis Bouanga.

Suplentes: Thomas Hasal, Cabral Carter, Eddie Segura, Jeremy Ebobisse, Tyler Boyd, Ryan Raposo, Ryan Hollingshead, Nathan Ordaz, Artem Smoliakov, David Martínez, Kenny Nielsen y Stephen Eustáquio.