Murió en Tehuacán ciclista atropellado

Desde Puebla
Un ciclista murió atropellado por vehículo que se dio a la fuga en Tehuacán.
El occiso fue identificado como José Florencio, vecino del Barrio de Santa Clara, municipio Santiago Miahuatlán.
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