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Murió en Tehuacán ciclista atropellado

By Roberto Desachy / 7 mayo, 2026

Desde Puebla

Un ciclista murió atropellado por vehículo que se dio a la fuga en Tehuacán.

El occiso fue identificado como José Florencio, vecino del Barrio de Santa Clara, municipio Santiago Miahuatlán.

 

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