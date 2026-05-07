Volcadura de transporte público dejó varios heridos en la Sierra Negra de Puebla

Desde Puebla
La mañana de este jueves se registró un aparatoso accidente sobre la carretera Tehuacán–Tlacotepec de Díaz, a la altura de la curva de Pala, en Coxcatlán, donde unidad de transporte público terminó volcada.
De acuerdo con reportes preliminares, el percance dejó a varias personas lesionadas, lo que movilizó de inmediato a cuerpos de emergencia.
Autoridades mantienen presencia en la zona mientras se realizan las labores correspondientes.
Se recomienda a automovilistas extremar precauciones al circular por este tramo carretero.
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