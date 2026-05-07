México está actuando contra el crimen organizado; aquí hay resultados: Sheinbaum responde a Trump

LA JORNADA

Ciudad de México. El gobierno de México está actuando en contra de la delincuencia organizada, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum y así contestó a la declaración de su homólogo estadounidense, Donald Trump respecto a que si México no actúa entonces él lo hará.

Resaltó que en varias ocasiones se ha expresado Trump en este sentido, pero aquí hay resultados como la disminución de casi 50 por ciento en los homicidios dolosos, dos mil 500 laboratorios destruidos y personas detenidas con carpetas de investigación abiertas.

Agregó que México ha enviado más de 90 personas perseguidas por Estados Unidos y estaban en las cárceles mexicanas y “nosotros también queremos que ellos cooperen”, lo que no ha ocurrido y comentó “nosotros hemos pedido que envíen a cerca de cuatro personas vinculadas con el huachicol. y no lo han hecho. También se solicitó la entrega de otras dos personas vinculadas con el caso Ayotzinapa y nada”.

Además, dijo, hay disminución en el paso de fentanilo a Estados Unidos, destacó y enseguida llamó la atención de que en la Estrategia Nacional de Control de Drogas del vecino país se incluyó por primera vez la meta de “Crear una América libre de drogas a través de normas sociales”.

Están reconociendo que tienen un problema grave de consumo de drogas y en el documento se presenta cómo atender mediante la prevención, subrayó.

En la conferencia matutina en Palacio Nacional, la titular del Ejecutivo recordó que desde las primeras llamadas telefónicas que tuvo con Trump, este le preguntó porque en México no había un alto consumo de drogas y ella respondió que se debía a los valores familiares que son muy profundos. También está la campaña nacional de prevención.

Sheinbaum insistió en que esta es la primera vez que hay un reconocimiento explícito del problema de consumo que tienen en Estados Unidos.

Otro capítulo de la estrategia se titula “Rescate y respuesta a la sobredosis”, donde dicen que 16 por ciento de su población tiene problemas graves de consumo.

El documento también menciona en otra parte, la necesidad de disminuir el tráfico de armas de Estados Unidos a México.

Esto significa que “el diálogo conjunto ha tenido resultados en el marco del respeto mutuo, porque hemos trabajado en varios temas. No queremos que se rompa la confianza mutua. que se basa en el respeto a la soberanía y la integridad territorial, la responsabilidad compartida y diferenciada; el respeto y confianza mutua y la cooperación sin subordinación.