Tatiana Clouthier renuncia al Instituto de Mexicanos en el Exterior; va por candidatura a gubernatura de Nuevo León

EL UNIVERSAL

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que Tatiana Clouthier presentó su renuncia al Instituto de los Mexicanos y las Mexicanas en el Exterior (IMME) para competir por la gubernatura de Nuevo León en 2027.

En su conferencia mañanera de este jueves 7 de mayo en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo aseguró que Clouthier hizo “un extraordinario trabajo” de vinculación, principalmente de las y los connacionales en Estados Unidos.

“Ella quiere ir a trabajar a Nuevo León”, dijo al recordar que pidió a las personas funcionarias que renuncien si tienen otras aspiraciones políticas rumbo a las elecciones de 2027.

“Es muy especial Tatiana, en el buen sentido. Es una mujer extraordinaria, la verdad”, expresó.

Tatiana Clouthier duró apenas un año con dos meses en el Instituto de los Mexicanos y las Mexicanas en el Exterior y desde hace varias semanas comenzó a viajar a Nuevo León para posicionarse rumbo a la gubernatura.