El colmo: Dejan mensaje de intimidación en escuela primaria de Puebla capital

Desde Puebla
En la primaria Adela Márquez, de Infonavit La Rosa, en Puebla capital, elementos de la policías municipal y estatal hicieron un fuerte dispositivo, tras encontrar cartulina con presunto mensaje de intimidación.
Al momento, se menciona que se trata de un mensaje “falso”.
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