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El colmo: Dejan mensaje de intimidación en escuela primaria de Puebla capital

By Roberto Desachy / 7 mayo, 2026

Desde Puebla

En la primaria Adela Márquez, de Infonavit La Rosa, en Puebla capital, elementos de la policías municipal y estatal hicieron un fuerte dispositivo, tras encontrar cartulina con presunto mensaje de intimidación.

Al momento, se menciona que se trata de un mensaje “falso”.

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