BTS regresará a México en 2027, anuncia Sheinbaum

LA JORNADA

Ciudad de México. El grupo coreano BTS regresará a México el próximo año confirmó la presidenta Claudia Sheinbaum y comentó algunos detalles de su encuentro ayer con los jóvenes en Palacio Nacional.

Refirió que los integrantes del grupo de música de K-Pop deciden su agenda y cuando les planteó la “demanda popular” de que regresen a México, ahí mismo lo platicaron y decidieron que así lo harán.

Llamó la atención de que normalmente, hay un productor que toma las decisiones, pero en este caso son los mismos jóvenes. Tienen una productora muy joven y ya verán su agenda de 2027 para definir la fecha en que vendrán al país.

El tema fue el primero de la conferencia esta mañana y la mandataria informó que enviará una carta al presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung, pues sin su intervención “esto no habría sido posible”, dijo.

Durante la reunión de ayer por la tarde, la presidenta pudo saber que el grupo tuvo una pausa porque en su país es obligatorio cumplir con el servicio militar y ya de regreso retomaron las giras.

Le comentaron que les gusta México porque el país tiene una energía que no hay en ningún lugar del mundo. Enseguida destacó la respuesta que hubo de las seguidoras de BTS, pues en unas cuantas horas se reunieron alrededor de 50 mil personas en la plancha del Zócalo para ver a los coreanos.

Sheinbaum resaltó que tienen la virtud de que sus canciones transmiten “mensajes positivos, de construcción de la paz, salud mental, amor. Entonces fue algo muy lindo”.