American Airlines incorporará Starlink, el Wi-Fi más rápido en el cielo

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American Airlines anunció hoy una importante modernización en la experiencia de conectividad a bordo de su flota de aviones de fuselaje angosto (narrowbody), con la incorporación de Starlink, el Wi-Fi más rápido disponible en la aviación comercial. La instalación comenzará en el primer trimestre de 2027 y abarcará más de 500 aeronaves.

Starlink es reconocido como uno de los sistemas satelitales más avanzados del mundo. Gracias a su red de satélites en una órbita terrestre baja, ofrece internet de banda ancha capaz de soportar streaming, videojuegos en línea, herramientas de colaboración en tiempo real y más, todo esto durante el vuelo.

Con miles de satélites operando en órbita baja, Starlink puede proporcionar conectividad multigigabit a las aeronaves mediante su terminal Aero, capaz de ofrecer velocidades de hasta 1 Gbps por antena.

“Como una aerolínea global premium, buscamos constantemente alianzas de clase mundial como Starlink para ofrecer a nuestros clientes lo que realmente necesitan y esperan”, señaló Heather Garboden, directora de experiencia del cliente de American Airlines. “La incorporación de Starlink consolida a American como una de las aerolíneas líderes en mantener conectados a sus pasajeros durante el vuelo”.

Como parte del compromiso de American Airlines por elevar la experiencia a bordo, Starlink permitirá una navegación fluida, streaming sin interrupciones y comunicación en tiempo real en rutas nacionales e internacionales de corta distancia.

“En American estamos comprometidos con mejorar cada parte de la experiencia de viaje de nuestros clientes. En el aire, eso significa mantenerlos conectados y cómodos, con la tranquilidad de no tener que descargar documentos antes del vuelo o preocuparse por retrasos en la conexión”, agregó Garboden. “La alta velocidad y baja latencia de Starlink hacen que el Wi-Fi sea mucho más confiable, algo fundamental cuando los pasajeros necesitan cargar páginas, unirse a herramientas de colaboración en tiempo real o mantenerse conectados de manera constante durante el trayecto. Estamos emocionados de llevar una experiencia de internet similar a la de casa a nuestra flota de fuselaje angosto, permitiendo trabajar, jugar, hacer streaming y navegar sin límites”.

Por su parte, Jason Fritch, vicepresidente de ventas empresariales de Starlink en SpaceX, comentó: “Estamos orgullosos de sumar Starlink a bordo de American Airlines y ofrecer internet rápido y confiable tanto para pasajeros como para la tripulación. Ya sea por negocios o placer, Starlink permitirá una experiencia completamente conectada de puerta a puerta, haciendo cada vuelo más cómodo y eficiente”.

American Airlines planea actualizar su oferta de Wi-Fi en más de 500 aeronaves Airbus, incluyendo las nuevas entregas de los modelos A321XLR y A321neo.

Sobre American Airlines Group (NASDAQ: AAL)

American Airlines es una aerolínea global premium que conecta a Estados Unidos con el resto del mundo. Sus orígenes se remontan a un servicio de correo aéreo en el Medio Oeste estadounidense en 1926. Actualmente, opera más de 6,000 vuelos diarios hacia más de 350 destinos en más de 60 países y atiende a más de 200 millones de pasajeros al año.

Impulsada por un equipo de 130,000 profesionales de la aviación, American Airlines celebra en 2026 su centenario, marcando 100 años de innovación y evolución en la industria aérea.

A lo largo de su historia, la compañía ha sido pionera en diversos servicios, como el primer servicio programado de carga aérea, la primera sala VIP en aeropuertos y el primer programa de lealtad para viajeros frecuentes. Además, es miembro fundador de la alianza oneworld, cuyos integrantes conectan más de 900 destinos alrededor del mundo.

Más información en news.aa.com y @AmericanAir.

Sobre Starlink

Starlink es la constelación satelital en órbita baja más avanzada del mundo, diseñada para ofrecer internet de banda ancha confiable y de alta velocidad capaz de soportar streaming, videojuegos, videollamadas y más.

El servicio es desarrollado y operado por SpaceX, compañía líder en servicios de lanzamiento espacial y pionera en cohetes reutilizables de clase orbital.

Más información en www.starlink.com y en @Starlink en X.