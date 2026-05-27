Develan balón mundialista en el Hotel Radisson

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El hotel Radisson, realizó la develación de un balón monumental intervenido por el artista urbano Eduardo Fernández, como parte de las actividades previas rumbo al Mundial 2026 y con el objetivo de convertir este espacio en un punto de encuentro turístico y fotográfico durante la justa internacional.

La obra, inspirada en la identidad poblana, integra elementos representativos de la gastronomía, arquitectura, cultura e historia del estado.

El balón permanecerá exhibido en el hotel durante todo el Mundial 2026 para que visitantes locales, nacionales e internacionales puedan conocer y fotografiar la pieza.

Durante el evento, directivos del hotel destacaron que la iniciativa busca sumarse a la promoción turística de Puebla ante la llegada de miles de visitantes que arribarán al país con motivo de la Copa del Mundo.

En su mensaje, Ignacio Alarcón Rodríguez—empresario y presidente nacional de CANIRAC— señaló que Puebla se encuentra preparada para recibir turismo durante el Mundial, gracias a su infraestructura hotelera, oferta gastronómica y cercanía con la Ciudad de México.

La secretaria de Turismo del Estado, Carla López-Malo, destacó que Puebla contará con actividades, rutas turísticas y experiencias para visitantes durante los 39 días del Mundial, además de señalar que la entidad espera una importante afluencia turística.

Por su parte, el secretario de Economía y Turismo del Ayuntamiento de Puebla, Jaime Oropeza Casas, afirmó que la capital trabaja en acciones para consolidarse como un destino atractivo durante la temporada mundialista.

En el evento también se contó con la presencia de Carlos Huerta, director de Turismo de la Ciudad de Puebla.

Participó Carlos Poblete, ex jugador profesional y ganador del Puebla, quien resaltó la relevancia del fútbol como detonante turístico y económico para Puebla.

Como parte de esta iniciativa, el Hotel Radisson busca consolidarse como un espacio de promoción cultural y turística rumbo al Mundial 2026, fusionando arte, identidad y fútbol en una pieza que simboliza el orgullo poblano y la proyección internacional de Puebla ante uno de los eventos deportivos más importantes del mundo.