Conoce la cartelera de arte y cultura de este fin de semana en Puebla capital

– _Pasa un fin de semana con mucha música y diversión para toda la familia_

Desde Puebla

Puebla, Pue., 23 de mayo de 2026.- El Instituto Municipal de Arte y Cultura tiene preparada una gran cartelera cultural el fin de semana, con música, danza y mucha diversión en Puebla Capital Americana de la Cultura 2026. .

Este sábado continúa la exposición “Miguel Ángel. El hombre del Renacimiento”, una muestra que reúne 50 réplicas en tamaño natural de las obras más representativas del genio italiano.

Además, podrán descubrirse anécdotas importantes sobre sus esculturas y pinturas en el Nodo Cultural Centro, ubicado en la 4 Oriente 210. Boletos disponibles en taquilla.

En punto de las 19:00 horas, en el patio de Palacio Municipal, se llevará a cabo el concierto “La Chula de Puebla”, con la intérprete Alma Delia Solís, quien ofrecerá un espectáculo de música regional mexicana. La entrada será libre.

Posteriormente, a las 20:00 horas, se presentará “Lunadas en Palacio” con el espectáculo de Lengua Gitana e Ibarra Flamenco, una propuesta artística para disfrutar en familia en un espacio emblemático de la ciudad. La entrada será libre.

Para este domingo, la Banda Sinfónica Municipal ofrecerá una presentación en el Zócalo de la Ciudad a las 12:00 horas, con un repertorio que incluirá piezas de música clásica, regional y algunas sorpresas para el público asistente.

Además, dará inicio el Festival Vabieka, un encuentro de compañías de mujeres payasas que promete momentos de diversión y entretenimiento.

Como parte de la función inaugural, a las 18:00 horas se presentará “La perdida… ¿o la pérdida?”, obra interpretada por la Compañía Payasa Petisa de Colombia. La cita será en el Teatro de la Ciudad y la entrada será libre.

Finalmente, podrá disfrutarse de la exposición “Viajando con Timoteo. El mundo como escenario”, integrada por esculturas de gran formato que se exhiben tanto en el Zócalo de la Ciudad como en la Galería de Arte de Palacio Municipal.